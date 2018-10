TV: Trots Ronaldos milstolpe - Genoa spräckte Juventus segersvit

Juventus hade tagit åtta raka segrar i inledningen av årets Serie A. I den nionde matchen stod Genoa för motståndet på Juventus hemmaplan

Cristiano Ronaldo var nära att öppna målskyttet redan efter en kvart, när hans nick träffade målramen.

Men anfallaren skulle bli matchens första målskytt när han påpassligt var framme vid bortre stolpen. Cancelos skott täcktes i straffområdet och studsade över målvakten och förbi en försvarare till en fri Ronaldo, som gjorde ett av karriärens enklare mål när han enkelt stötte in bollen.

Målet innebar att han gjort sammanlagt 400 mål i de fem toppligorna i Europa, den första spelaren att nå den milstolpen. Portugisen gjorde 84 mål i England, 311 mål i La Liga och har nu gjort fem mål i Serie A.

Men Genoa kvitterade i andra halvleken när Koumae fick slå ett inlägg helt ohotad och nådde fram till Daniel Bessa som nickade in kvitteringen.

De flesta spelarna väntade på att Genoa skulle få en hörna, för ett täckt skott var på väg över sidlinjen. Men bollen tog en konstig studs och på andra chansen kunde Genoa utnyttja Juventus dåliga vaksamhet och kvittera.

Oskar Hiljemark fick komma in i den 82:a minuten för Genoa istället för målskytten Daniel Bessa, när Genoa höll undan för ett jagande Juventus.

Matchen slutade 1-1 och innebär att Juventus tappade poäng för första gången i årets ligaspel. Man toppar dock fortfarande Serie A med 25 poäng, medan Genoa ligger tia med tre inspelade poäng på deras åtta matcher.

