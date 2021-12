TV: Vlahovic målskytt igen - tangerade Cristianos rekord

Dusan Vlahovic var ute efter att slå Cristiano Ronaldos målrekord i Serie A när hans Fiorentina tog emot Sassuolo under söndagen. Inför matchen stod Vlahovic på 32 gjorda Serie A-mål under kalenderåret 2021 - bara ett mål ifrån Ronaldos rekordnotering på 33 mål i fjol.

Det var dock Sassuolo som kopplade greppet om matchen i slutet av första halvlek när mål från Gianluca Scamacca och Davide Frattesi gav 0-2 i paus. Då klev Vlahovic fram.

Sex minuter in i andra halvlek reducerade den serbiske anfallaren till 1-2 när han blev frispelad i djupled och kyligt tryckte upp bollen i nättaket. Tio minuter senare sköt Vlahovic ett skott där returen letade sig fram till Lucas Torreira som rakade in 2-2 från nära håll. Det blev också slutresultatet.

Vlahovic har en match till på sig, borta mot Hellas Verona på onsdag, för att slå Cristiano Ronaldos målrekord i Serie A på ett kalenderår sedan 1960. Serben står sammanlagt på 16 Serie A-mål den här säsongen.

Fiorentinas vd Joe Barone har tidigare bekräftat att Vlahovic och hans agent tackat nej till ett kontraktsförslag som hade gjort anfallsstjärnan till klubbens bäst betalde spelare någonsin.

Most Serie A goals scored in a single calendar year since 1960:



◎ Cristiano Ronaldo (33 in 2020)

◉ Dušan Vlahović (33 in 2021)



GOAL. MACHINE. 😤 pic.twitter.com/ajWmDcDFF9