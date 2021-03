TV: Vlahovics målsuccé - först sedan "Kurre" Hamrin

Fiorentina har under senaste tiden haft det tufft med tre raka matcher utan seger i Serie A. Då vände det under lördagen med en klar 4-1-seger mot Benevento borta i ligaspelet. Stor segerorganisatör var den serbiske anfallaren Dusan Vlahovic, 21, med ett hattrick i första halvan av matchen. Han satte 1-0 i den åttonde minuten, 2-0 i den 26:e och 3-0 i den 46:e.

Den 21-årige anfallaren är därmed nu noterad för tolv mål och en assist på 26 ligamatcher den här säsongen, men blev även första Fiorentina-spelare att göra ett hattrick i första halvan av en match i Serie A sedan den tidigare svenske landslagsspelaren Kurt "Kurre" Hamrin, 86, gjorde det för klubben i februari 1964 mot Atalanta.

- Jag måste vara ärlig, det är en otrolig känsla, men det viktigaste är att vi vann och fick med oss tre poäng, säger Vlahovic till Sky Sport Italia och fortsätter:

- Jag tillägnar mitt hattrick till min familj och jag ser fram emot att få fira med dem.

Hamrin tillhörde Fiorentina mellan 1958 och 1967 och har gjort flest mål i klubbens historia med 208 fullträffar på 362 matcher. Näst flest mål för klubben har den tidigare argentinske anfallaren Gabriel Batistuta gjort med 207 mål. Hamrin spelade även med Juventus, Padova, Milan och Napoli i Italien och var även med och tog VM-silver med Sverige under 1958 på hemmaplan.

Fiorentina är nu placerat på tolfte plats i Serie A. Den italienska klubben ställs härnäst mot Zlatan Ibrahimovics Milan på söndag i nästa vecka i ligaspelet.

