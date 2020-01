TV: Zlatan efter första målet: "Betyder mycket"

Zlatan Ibrahimovic fick på lördagen chansen från start i Milans bortamöte med Cagliari. Den svenske anfallaren tackade för förtroendet genom att göra 2-0 i den andra halvleken. Ett distinkt avslut med vänsterfoten på ett tillslag i det bortre hörnet.

Efteråt berättade Zlatan för Fotbollskanalen om känslorna efter matchen.

- Jag känner mig bra, jag behöver bara få speltid och få komma in i det spelmässigt. Jag hade vissa bollar i första halvlek som jag tappade för enkelt men sedan kändes det bättre och bättre ju mer tiden gick och ju mer jag kom in det. Men fysiskt känns det bra och det har känts bra sedan dag ett. Det är touchen på bollen, att man ska få matchminuterna som jag behöver, men den känslan tappar man aldrig så det är bara tempot man behöver komma in i, säger han.

Zlatans första match slutade 0-0 hemma mot Sampdoria, en match där Milan inte presterade någon vidare fotboll och Ibrahimovic själv hann inte uträtta jättemycket under sitt inhopp.

På lördagen gick det bättre för både laget och för Zlatan.

- Det betyder mycket, för mig och för laget. Jag har sagt att jag ska komma hit för att hjälpa till och i dag har jag kunnat bidra med något och kan vi fortsätta så här så är det bra. Vi ska ju samla så mycket poäng som möjligt för att förbättra läget. När du vinner de här matcherna får du med dig självförtroendet också. Det är det jag är här för att bidra med. Individuellt ska jag bara in på planen och njuta och hålla mig fräsch. Får jag lov att göra det så vet jag att jag kan leverera.

Det andra målet gjordes av Zlatans anfallskollega, Rafael Leao, en spelare som Zlatan rapporterats kommit väl överens med under inledningen. Efteråt berömde Zlatan den 20-årige portugisen.

- Han är ung och givetvis har han mycket att lära men han vill mycket och idag fick han göra mål. Det är samma sak där, det handlar om självförtroende. Så fort man får göra ett mål eller om du spelar bra, då funkar allt klockrent efter det. Det var en bra match.

Milan-tränaren Stefano Pioli berömde efter matchen Zlatans insats.

- Zlatan vill bevisa att han fortfarande kan prestera och hans närvaro hjälper verkligen en av de yngsta trupperna i Serie A. Han har så stark karaktär, beslutsamhet och erfarenhet som oundvikligen går vidare till de andra, säger han enligt Football-Italia.