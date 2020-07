TV: Zlatan målskytt när Milan sköt Juventus närmare ligatiteln

Zlatan Ibrahimovic var tillbaka i målprotokollet när Milan körde över Lazio under lördagskvällen. Milan vann överlägset med 3-0, och sköt därmed Juventus närmare ligatiteln.

Zlatan Ibrahimovic har haft skadeproblem under våren och sommaren, och gjorde tidigare i veckan sina första minuter för Milan sedan corona-uppehållet då han hoppade in i andra halvlek av bortamötet med Spal.

Ikväll startade han i Milans bortamatch på Stadio Olimpico mot Lazio.

Efter en start på matchen där Lazio dominerade, växte Milan sedan successivt in i matchen och tog ledningen i den 24:e minuten. Ibrahimovic spelade fram Hakan Calhanoglu som sköt in 1-0 på långskott strax utanför Lazios straffområde via en försvarare.

Bara minuter därefter var Zlatan framme igen, men sitt mål bortdömt då han stod omkring en meter offside då passen till honom slogs.

Men strax därefter fick Ibrahimovic öppna sitt målkonto i matchen på riktigt. Efter att Alexis Saelemakers inlägg träffat handen på Stefan Radu i Lazios straffområde blev Milan tilldelade straff. Svensken klev fram från elva meter och satte 2-0 till Milan. Lazio-målvakten Thomas Strakosha var på bollen, men kunde inte hålla den utanför målet.

Målet är Zlatans första sedan corona-uppehållet, och hans fjärde Serie A-mål sedan han kom i vintras. Det var även bland det sista svensken gjorde i matchen, då han i halvtid byttes ut mot Ante Rebic.

- Zlatan såg inte ut att vara i sitt bästa slag, och var inte helt kalibrerad. Han gör lite enkla bolltapp, bland annat, som han inte skulle göra i vanliga fall, säger C More:s expert Mattias Concha om Zlatans första halvlek mot Lazio.

Lazio hade en boll inne efter dryga 50 minuter, men Andrea Lazzari ställdes offside av Andrea Conti.

Strax därefter gjorde istället Milan matchens nästa mål. Zlatans ersättare Ante Rebic friställdes av Giacomo Bonaventura och placerade kyligt in 3-0 bakom Strakosha i Lazio-målet.

3-0 blev sedan slutresultatet. Segern innebär att Juventus tar ett stort kliv mot sin nionde raka ligatitel. Man är nu sju poäng före ligatvåan Lazio med åtta matcher kvar att spela.

Milan gick i och med vinsten förbi Napoli upp på Europa League-plats. Man har nu sitt öde i egna händer, då man får besök av Juventus på tisdag, medan Lazio samtidigt åker till sydkusten och gästar Lecce.

Startelvor:

Lazio: Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony - Luis Alberto, Correa.

Milan: Donnarumma - Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Kessia, Bennacer - Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu - Ibrahimovic.