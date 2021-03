TV: Zlatan målskytt när Milan tog tung trepoängare

Under söndagen ställdes Milan borta mot Fiorentina i Serie A. Milanolaget hade ett gyllene läge att rycka ifrån Juventus i tabelltoppen och ta in på serieledande Inter. Detta eftersom Juventus förlorade mot Benevento tidigare under dagen samt att Inter inte spelade i helgen.

I Milan spelade Zlatan Ibrahimovic från start och efter knappt tio minuters spel skulle svensken presentera sig.

”Ibra” tryckte till en Fiorentina-spelare i ryggen och ryckte till sig ett friläge. Där var han kylig och med ett distinkt avslut med vänsterfoten satte han dit 1-0.

Ledningen skulle dock inte stå sig länge då Erick Pulgar med en vacker frispark satte dit 1-1 efter drygt 15 minuter.

Första halvlek bjöd inte på några fler mål, men i den andra skulle det åter igen bli nätkänning.

Först var det Fiorentina som tog ledningen med 2-1 efter att Franck Ribery avslutat ett fint anfall med vänsterfoten.

Milan skulle dock vända på matchen då Brahim Diaz först tryckte in 2-2 från nära håll och med knappt 20 minuter kvar att spela placerade Hakan Calhanoglu in bollen med ett vackert avslut med högerfoten.

Utöver sitt mål hade Ibrahimovic också ett chippavslut i ribban i första halvlek, men forwarden fick nöja sig med ett mål. Målet var hans 15:e för säsongen och han är därmed den äldste spelaren i Serie A:s historia som gjort 15 mål under en säsong.

- Nej, låt oss inte prata om min ålder. Jag känner mig som Benjamin Button. Ju äldre jag blir, desto yngre känner jag mig, kommenterade Zlatan sitt historiska mål efter matchen.

Milan vann mötet med 3-2 och tog därmed in på Inter i toppen av Serie A samtidigt som man ryckte ifrån tredjeplacerade Juventus. Rivalen Inter har dock en match mindre spelad än Milan och är just nu sex poäng före i ligan.

Efter matchen var Ibrahimovic nöjd med segern efter att laget i veckan åkt ur Europa League efter förlust mot Manchester United.

- Efter en förlust som innebar att vi åkte ur Europa League så har vi nu Scudetton (ligatiteln) att slåss för. En comeback som den här var viktig. Vi hade bra energi och mentalitet i matchen. Vi låg under med 2-1 men ville vinna till varje pris. Vi visade karaktär och vi måste fortsätta så här, säger han enligt Football Italia.

Ibrahimovic fortsätter:

- Jag tar fullt ansvar för att hjälpa det här laget på det sätt jag kan göra, både på och utanför plan. Laget reagerade bra efter en intensiv period på säsongen och nu blir det ett uppehåll för vissa, men inte för andra.

Startelvor:

Fiorentina: Dragawski - Quarta, Milenkovic, Peddella, Caceres - Eysseric, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli - Ribery, Vlahovic

Milan: Donnarumma - Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez - Kessie, Tonali - Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz - Ibrahimovic

