Uppgifter: De Rossi ser ut att bli ny tränare för Fiorentina

Tidigare i år valde Daniele De Rossi att lägga skorna på hyllan efter att ha lämnat Boca Juniors. Nu ser den tidigare italienske landslagsmittfältaren att bli tränare.

Det är Sky-journalisten Fabrizio Romano som skriver att De Rossi ser ut att bli ny huvudtränare för Fiorentina.

Fiorentina har den senaste tiden tränats av Beppe Iachini, men har gått tungt i ligan den senaste tiden då man inte vunnit sedan innan coronauppehållet. Man ligger just nu på 14:e plats i tabellen.

Under sin spelarkarriär var Roma den enda klubb De Rossi representerade i Italien.

