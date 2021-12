Uppgifter: Inter och Eriksen överens om att bryta avtalet

Det var i sommarens Europamästerskap som Christian Eriksen föll ihop på planen i Danmarks premiärmatch mot Finland. Bilderna väckte stor oro runt om i fotbollsvärlden, men Eriksen fick snabbt livräddande hjälp och hans tillstånd kunde stabiliseras.

Efter händelsen fick Eriksen en hjärtdefibrillator inopererad för att undvika att något liknande ska inträffa i framtiden. Sedan dess har mittfältaren varit borta från fotbollen.

I Italien är det inte tillåtet att spela med en inopererad hjärtdefibrillator, vilket hindrar Eriksen från "sportslig aktivitet" i landet. Ett regelverk som har gjort att dansken har kopplats ihop med en flytt från Serie A när 29-åringens fysiska status väl tillåter spel.

Nu rapporterar också Gazzetta dello Sport att Eriksens farväl till italiensk fotboll är nära. Innan årets slut väntas en officiell bekräftelse från Coni, italienska olympiska kommittén, på att Eriksens medicinska tillstånd inte tillåter en fortsättning med Inter. Skilsmässan väntas vara fulländad i början av nästa år och dansken kan då spela någon annanstans. Inter drar nytta av Fifapengar som kompenserar dansken ett år.

Eriksens gamla klubb Odense är nu aktuell, påpekar Gazzettan. Danska BT rapporterade för två veckor sedan att Eriksen tränat med just Odense.

Christian Eriksens avtal med Inter löper egentligen ut sommaren 2024.

Christian Eriksen and Inter could soon terminate the current contract by mutual agreement - the expectation is now clear, Gazzetta confirms today. 🇩🇰 #Inter



Inter supports and respects Christian - but the protocol of CONI bans Eriksen from playing in Serie A with defibrillator.