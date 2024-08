Uppgifter: Klubbarna överens om Osimhen-affär

Victor Osimhen har varit en av Napolis viktigaste spelare sedan flytten från Lille under sommaren 2020. Men inför – och under – sommarfönstret har nigerianen varit tydlig med att han vill söka sig mot nya utmaningar och han har bland annat lämnats utanför lagets matchtrupper under säsongsupptakten.

Det har bland annat skrivits om intresse från Manchester United, PSG och Al-Ahli och under den sena torsdagskvällen rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano att Chelsea hade presenterat ett formellt bud. Detta ser dock inte ut att räcka.

Uppgifter från bland annat Fabrizio Romano och Gianluca Di Marzio gör nämligen gällande att Napoli nu har nått en överenskommelse med Al-Ahli gällande en affär.

Enligt uppgifterna rör det sig om ett totalpaket på 80 miljoner euro, cirka 905 miljoner kronor och Al-Ahli sägs redan ha bokat in den obligatoriska läkarundersökningen.

Det som återstår är dock för Osimhen själv att ge ett slutgiltigt klartecken för en flytt. Anfallaren sägs ha mottagit ett kontrakt för de fyra kommande säsongerna, där han kan tjäna mellan 25-30 miljoner euro, cirka 283-340 miljoner kronor om året. Kontraktet innehåller även en utköpsklausul.