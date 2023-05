Uppgifter: Leâo missar första semifinalen

Dubbelmötet mellan AC Milan och Inter har skrivits upp en tid. I potten ligger, förutom ära och berömmelse, en finalbiljett där antingen Manchester City eller Real Madrid väntar.

Men nu ser Milan ut att ha drabbats av ett tungt avbräck inför onsdagens inledande möte mellan lagen.

I helgen klev Milans stjärna, Rafael Leâo, av planen med en befarad ljumskskada.

- Oj oj oj, det här är mardrömsbilder, sa C Mores expert Marcelo Fernandez i sändningen.

Nu gör uppgifter från Gazzetta dello Sport gällande att portugisen ser ut att missa det första mötet med Inter på grund av skadan. Utöver det väntas Leâo även missa lagets ligamatch mot Spezia, för att sedan kunna komma till spel i nästa veckas retur mot Inter.

Champions League-semifinalerna sänds via C More, där mötet mellan Real Madrid och Manchester City är först ut under tisdagen.