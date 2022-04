Uppgifter: Nytt bakslag för Ibrahimovic – missar kvällens match

Den svenske anfallaren Zlatan Ibrahimovic har inte fått så väldigt många minuter på planen i år, men kom till spel borta mot Polen i Sveriges landslag och hoppade senast in för Milan i den 70:e minuten mot Oliver Giroud.

I kvällens drabbning mellan hans Milan och Torino kommer han däremot inte få någon speltid, enligt uppgifter från journalisten Antonio Vitiello, som jobbar för bland annat tidningen Corriere dello Sport. Anledningen ska vara en överbelastningsskada i Ibrahimovics vänstra knä.

Till saken hör att bakgrunden till att det inte blivit särskilt mycket speltid för svensken i år är upprepade skadebekymmer. Just problematik med hans ena knä har även tidigare legat bakom att han tvingats avstå från spel.

Den här säsongen har det blivit 19 matcher och åtta mål i Serie A för Ibrahimovic.

Matchen mellan Torino och Milan ser du på C More Fotboll och streamat på C More. Fajten har avspark 20.45.