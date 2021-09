Uppgifter: Zlatan missar CL-premiären mot Liverpool

På onsdag kväll tar Liverpool emot Milan hemma på Anfield i premiären av årets Champions League-gruppspel. Nu kommer rapporter om att Zlatan Ibrahimovic, 39, missar matchen.

Det är fotbollsjournalisten Fabrizio Romano som rapporterar att svensken inte kommer till spel med Milan på grudn av en skada. Enligt uppgifterna ska Ibrahimovic ha problem med en hälsena.

Så sent som i söndags gjorde Zlatan comeback efter den knäskada han ådrog sig i maj förra säsongen. 39-åringen blev inbytt i Milans möte med Lazio i Serie A och blev då målskytt direkt när han fastställde slutresultatet till 2-0.

