Uppgifter: Zlatan missar dubbla stormatcher

Zlatan Ibrahimovic fick en skadekänning i bortamatchen mot Roma, för en dryg vecka sedan, och tvingades avbryta matchen. Väl på bänken tog sig svensken mot ljumsken/låret.



Sedan dess har han missat ligamatcherna mot Udinese, där laget kryssade (1-1), och segern mot Hellas Verona (2-0). På torsdag ställs Milan mot Manchester United i den första åttondelsfinalen av Europa league. En match Ibrahimovic ser ut att missa.

Nu rapporterar Milannewsit-journalisten Antonio Vitiello att anfallaren genomgick en läkarkontroll på måndagen - där det konstaterades att Zlatan förmodligen missar United-matchen och det efterföljande mötet med Napoli (14 mars). Istället siktar de på att ha 39-åringen i spel till EL-returen mot United den 18 mars. Men de uppges inte stänga dörren helt för en tidigare comeback.



”Det kan bli tidigare beroende på hur muskeln reagerar”, skriver Vitiello.

Ibrahimovic uppmärksammades för några dager sedan när Fotbolldirekt rapporterade att svensken tackat ”ja” till spel i landslaget. Något svenska fotbollsförbundet inte kunde bekräfta.



”Det förbundskapten Janne Andersson sade efter han och Zlatan träffades i Milano i november är det som gäller. Det var ett bra snack och dialogen med Zlatan fortsätter. Truppen till kommande landskamper tas ut den 16 mars”, skrev presschefen Jakob Kakembo Andersson i ett meddelande.

