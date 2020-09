Uppgifter: Zlatan skadad - missar helgens match

Nyligen förlängde 38-årige Zlatan Ibrahimovic sitt kontrakt med Milan, med ett år. Men forwarden finns inte med i Milans startelva till lördagens träningsmatch mot Brescia.

Ibrahimovic uppges ha åkt på en smäll på högerbenet. Det är Antonio Vitiello, reporter hos MilanNews.it, som skriver att det är anledningen till att svensken inte spelar mot Brescia.

Zlatan försöker återhämta sig från smällen för att kunna spela mot Shamrock Rovers i Europa League-kvalet på torsdag.

Milans startelva: Donnarumma - Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández - Kessie, Bennacer -Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers - Colombo

Matchen kan streamas på cmore.se.

