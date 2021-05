Vändningen: Pirlo uppges sparkas - Allegri ersätter

Juventus har en tung säsong bakom sig. Laget slutade fyra i ligan och blev utslagna av Porto i CL-åttondelen. Den senaste tiden har hans framtid i Juve ifrågasatts, och på torsdagen rapporterar Sky Sports Italia att den forne storspelaren sparkas.

Ersättare?

Massimiliano Allegri som uppgetts förhandlat med Real Madrid om att ersätta Zinedine Zidane. Enligt Goal.com ska Allegri ha ratat den spanska storklubben för att istället återvända till sin gamla klubb Juventus. Enligt Gazzetta dello Sport är kontraktet skrivet över fyra år.

Allegri tränade Juventus mellan 2014-2019 innan han fick gå från klubben. Sedan dess har han stått utan tränaruppdrag. Maurizio Sarri ersatte inför säsongen 19/20, men blev bara kvar ett år innan Andrea Pirlo togs in. Nu verkar även Pirlos sejour som huvudtränare i klubben bli ettårig.

Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. ⚪️⚫️ @SkySport



Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club. ⏳