Vändningen: Polisanmälan mot Ronaldo inte nedlagd - fallet flyttat till annan domstol

Cristiano Ronaldo hamnade i höstas i rampljuset för en påstådd händelse utanför planen. Kathryn Mayorga trädde fram, i en intervju med tyska tidningen Der Spiegel, och berättade att hon under 2009 blev våldtagen av Juventus-stjärnan i Las Vegas och att hon sedan blev pressad att skriva på ett avtal med tystnadsplikt i utbyte mot en betalning på 375 000 dollar.

Las Vegas-polisen öppnade därefter en utredning i fallet igen, samtidigt som Ronaldo fortsatt att hävda sin oskuld - trots rapporter från Der Spiegel om att han blev förhörd efter det påstådda övergreppet och bland annat sa att Mayorga sa "stopp" och "nej" flera gånger under ett samlag. Därefter har utredningen pågått.

The New York Times uppgav i slutet av mars att Juventus valde att inte delta i vänskapsmatchsturneringen Internationel Champions Cup i USA med anledning av att Ronaldo då kan hållas i USA för förundersökningen och att klubben i stället bad om att få spela sina matcher i ett annat land. Så blev det sedan också.

Men nu ska det möjligen inte vara ett problem för stjärnan.

Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att Mayorga under förra måndan drog tillbaka sin polisanmälan mot Ronaldo, men däremot framgår det inte av vilken anledning. Bloomberg har sökt Mayorgas och Ronaldos advokater, men utan att få svar.

Däremot har Der Spiegels journalist Rafael Buschmann annan information. Han skriver på Twitter, med hänvisning till en artikel på Der Spiegel, att fallet enbart är flyttat till en annan domstol, då Mayorgas advokater haft svårt att framföra en stämningsansökan till stjärnan.

The case is not closed, it is just at a different court now. After it was not possible for Mayorga‘s lawyers to serve #Ronaldo with the complaint, they filed it at a federal court: https://t.co/tEvIoeJDq6 @derWinterbach @andreasmeyhoff @antjewindmann @SPIEGELONLINE