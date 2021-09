Världskänd kirurg död - hyllas stort av Zlatan: "Du gav mig en andra chans"

Freddie Fu är en världskänd kirurg som har opererat flera stora stjärnor inom världsidrotten. När Zlatan Ibrahimovic ådrog sig en allvarlig knäskada 2017, då han representerade Manchester United, opererades svensken av Fu i Pittsburgh.

Nu rapporterar flera amerikanska medier att Freddie Fu har avlidit 70 år gammal. Nu hyllas kirurgen stort av Zlatan Ibrahimovic.

"Freddie Fu gav mig en andra chans i min karriär. Jag är fortfarande på toppen tack vare honom. Jag är skyldig honom allt. Tack Freddie Fu. Vila i frid", skriver Zlatan på Twitter.

Zlatan Ibrahimovic, som fyller 40 i oktober, dras för tillfället med skadebekymmer och har inte spelat match med AC Milan sedan 2-0-seger mot Lazio den 12 september.

Freddie Fu gave me a second chance in my career. I’m still on top just because of him. I owe him everything. Thank you Freddie Fu. Rest in peace pic.twitter.com/PSSQF3Lfou