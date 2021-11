Vlahovic blev tvåmålsskytt - tangerade svenskt rekord

Fiorentina-anfallaren Dusan Vlahovic, 21, går från klarhet till klarhet och kopplas ihop med en flytt till några av de största klubbarna i Europa. Under lördagen stod han för två mål mot Milan och låg därmed bakom Fiorentinas 4-3-seger på hemmaplan i Serie A.

I och med att Vlahovic gjorde två mål mot Milan har han nu även tangerat ett svenskt rekord. Vlahovic har tangerat Kurt Hamrins rekord i Fiorentina med flest ligamål under ett kalenderår, det vill säga 27 stycken. Serben har dessutom chans att slå det framöver.

Vlahovic är nu noterad för tio mål och en assist på 13 Serie A-matcher, samt två mål på en match i den italienska cupen den här säsongen. Anfallaren kom till Fiorentina från Partizan under 2018 och har kontrakt till sommaren 2023.

Kurt Hamrin tillhörde i sin tur Fiorentina mellan 1958 och 1967. Svensken, som var med och tog VM-silver 1958, har gjort flest mål i Fiorentinas historia med 208 fullträffar.

