Zidane öppnar för att ta över Juventus: "Alltid varit viktigt för mig"

Andrea Pirlo är pressad som tränare i Juventus då laget sladdar efter serieledande Inter i Serie A. En som nu öppnar för att ta över efter Pirlo? Zinedine Zidane.

Fransmannen är just nu tränare i Real Madrid, där han har avtal till sommaren 2022. Men nu öppnar han upp för att bli tränare i Juventus.

- Italien har alltid en speciell plats i mitt hjärta. Juventus har alltid varit viktigt för mig, säger Zidane enligt Goal.

Den franske tränaren tillhörde Juventus mellan 1996 och 2001, då som spelare.

- Jag vet inte vad som kommer hända. För stunden är jag (i Real Madrid). Vi får se vad som händer, säger Zidane.

