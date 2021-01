Zlatan efter jättebråket: "Finns ingen plats för rasism"

I slutet av första halvlek i Milano-derbyt hamnade Zlatan Ibrahimovic och Inters Romelu Lukaku i luven på varandra och hårda ord utbyttes.

"Ring din mamma, gör din voodoo-skit" hörde vi svensken säga ett flertal gånger. Han ska även ha sagt "Din lille åsna" till Inter-anfallaren, som i sin tur uppges pratat illa om svensken och hans fru.

Enligt Football Italia ligger en situation för tre år sedan bakom orden, när Everton-ägaren Farhad Moshiri sa att Lukaku tackade nej till kontraktsförlängning på grund av ett voodoo-meddelande.

Nu går svensken ut på Twitter och betonar att det inte skulle handla om något rasistiskt.

"I Zlatans värld finns det ingen plats för rasism. Vi är alla samma ras, vi är alla jämlika. Vi är alla spelare, vissa bättre än andra", avslutar han syrligt.

Enligt Sky Italia ägde ett möte mellan Ibrahimovic och Milans ledning rum efter onsdagens träning. Svensken ska då ha fått förklara sig och reda ut vad som hände.

Zlatan blev senare utvisad efter en tackling på Aleksandr Kolarov. Matchen slutade 2-1 till Inter.

Milan-tränaren Stefano Pioli berättade efter matchen att Ibrahimovic bett om ursäkt till laget för att han drog på sig utvisningen.

- Han bad om ursäkt, som den mästaren han är, sade Pioli enligt Football Italia.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte