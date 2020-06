Zlatan ett sista test från comeback - tränaren: "Han är ett lejon"

Zlatan Ibrahimovic kan göra comeback under onsdagen. Ger han tummen upp efter tisdagens träning tas han ut i truppen mot Spal. - Han är ett lejon, säger tränaren Stefano Pioli enligt Sky.

För en dryg månad sedan skadade sig Zlatan Ibrahimovic, i vaden, under en träning med Milan. Nu är 38-åringen nära en comeback.

Forwarden ser i dagsläget ut att få en plats i truppen till onsdagens Serie A-möte med Spal. Det berättar Milans tränare Stefano Pioli under en presskonferens.

- Han känner sig bra. Han svarar bra. Han är ett lejon och drivs alltid av sin enorma motivation, säger Pioli enligt Sky.

- I går (måndag) genomförde han en väldigt bra träning. Om hans kropp svarar likadant på dagens träning och han ger mig ett "ok", så kommer jag att ta ut honom.

Just nu ligger Milan sjua i Serie A. Tio omgångar återstår att spela.

Spal-Milan sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 21.45 under onsdagen.