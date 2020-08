Zlatan historiskt gammal målskytt efter fullträffen mot Cagliari

Två mål senast mot Sampdoria. En fullträff mot Cagliari.

Zlatan Ibrahimovic gjorde det som krävdes för att nå tio ligamål i Serie A den här säsongen. Och att han nådde milstolpen gjorde honom historisk.

Enligt Opta är svensken den äldste spelaren någonsin i Serie A, 38 år och 302 dagar gammal, att nå tvåsiffrigt antal mål under en och samma säsong. Tidigare innehades rekordet av Silvio Piola.

Ibrahimovic svarade den nyss avslutade säsongen för totalt elva mål och fem assist.

