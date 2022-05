Zlatan italiensk mästare - Milan tar hem Scudetton

Milan och Inter hade båda chans på Scudetton inför sista omgången. Men Milan satt i förarsätet och en seger innebar att titeln var i egna händer.

Milan inledde starkt och kom till flera lägen i början av matchen, men utan att varken Olivier Giroud, Rafael Leao eller Alexis Saelemaekers lyckades förvalta dem.

Men med kvarten spelad kom ledningsmålet, från Giroud. Han avslutade från centralt i straffområdet och bollen tunnlade både försvarare och målvakt innan den nådde nät. Med en halvtimme spelad gjorde fransmannen även 2-0, på ett liknande sätt som det första.

Bara minuter senare utökade Milan på nytt. Leao, som spelat fram till båda de tidigare målen, hittade nu i stället fram Franck Kessié som satte in 3-0.

ANNONS

Parallellt i mötet mellan Inter och Sampdoria var det mållöst i paus. Direkt i andra halvlek kom dock ledningsmålet för hemmalaget, när Ivan Perisic avslutade ur snäv vinkel, upp i högra krysset. Målet blev förlösande och Joaquin Correa gjorde sedan två mål på två minuter. Men sedan Milan även de gick mot seger kom inte Inters tre poäng att göra skillnad i den slutgiltiga tabellen.

3-0 stod sig nämligen för Milan. I den 72:a minuten fick tvåmålsskytten Giroud kliva av, till förmån för Ibrahimovic. Och han var nära att också bli målskytt, då han stötte in bollen från nära håll, men svenskens mål blev bortdömt för offside.

Men ställningen stod sig och Milan tog en bekväm seger mot Sassuolo. Scudetton är därmed tillbaka hos AC Milan, för första gången sedan säsongen 2012/2011. Även då spelade Ibrahimovic i laget.

ANNONS

Startelvor:

Sassuolo: Consigli - Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoluos - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Scamacca, Raspadori

Milan: Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Kessié - Saelemaekers, Krunic, Leao - Giroud

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Martinez, Correa

Sampdoria: Audero - Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello - Rincon - Candreva, Vieira, Thorsby, Sabiri - Caputo

Matcherna startar 18.00 och ramas in i Fotbollssöndag Europa med start 17.00 på C More Fotboll och streamat på cmore.se.