Zlatan ser ut att starta i helgen: "Alla vet hur viktig han är"

Avstängd mot Genoa och vadskadad mot Sassuolo och Lazio. Men till lördagens Serie A-fajt mot Benevento är Zlatan Ibrahimovic tillgänglig för spel igen.

Och den 39-årige forwarden förväntas gå rakt in i startelvan, enligt italienska Sky.

Milans tränare Stefano Pioli bekräftar att svensken är uttagningsbar igen, och jublar över det.

- Vi alla vet hur viktig han är för oss, säger Pioli enligt football-italia.net.

- Vi är glada över att han är tillgänglig igen.

Ibrahimovic har gjort 15 mål på 17 Serie A-matcher den här säsongen.

Milan ligger femma i serien just nu.

Milan-Benevento har avspark klockan 20.45 under lördagen. Matchen sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se.