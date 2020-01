Zlatans nya rekord efter triumfen mot Udinese

När Zlatan Ibrahimovic slog till med ett mål mot Cagliari kunde svensken visa upp imponerande siffror. Stjärnan hade då gjort mål i fyra raka decennier. På 1990-talet gjorde han ett mål, på 2000-talet 169, på 2010-talet gjorde han 304 mål och på 2020-talet hade han då gjort ett mål.

När Milan under lördagen vann mot Udinese med 3-2 efter ett sent segermål av Ante Rebic (ett mål som Ibrahimovic var inblandad i) så satte Zlatan ett nytt rekord. Enligt statistiktjänsten Opta är han den spelaren som nått milstolpen på 150 Serie A-segrar på minst antal spelade matcher, 222 till antalet. Tvåa på listan är Inters förre storspelare Esteban Cambiasso på 230 matcher och trea är Napolis Lorenzo Insigne på 232 matcher.

Milan ställs härnäst mot Brescia i Serie A.

222 - Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 Serie A games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0