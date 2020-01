Zlatans sanslösa siffror efter fullträffen mot Cagliari

Zlatan Ibrahimovic har återvänt till Milan. På riktigt. Efter att ha hoppat in i 0-0-matchen fick stjärnan under lördagen chansen från start mot Cagliari. Och han tackade för tränare Stefano Piolis förtroende.

På ett inspel från Theo Hernandez i den 64:e minuten nöp Ibrahimovic till på ett tillslag och bollen slank in bakom Robin Olsen i Cagliari-målet. Zlatans 2-0-mål blev också matchens sista och det var Zlatans första fullträffen sedan återkomsten i Milan.

Som om inte fullträffen var nog så visar nu även anfallaren upp imponerade siffror. Enligt statistiktjänsten har han nu gjort mål i fyra raka decennier. Zlatans första fullträff kom den 30 oktober 1999, då spelade han i Malmö FF. Dessutom var målet hans 57:e i Milantröjan.

Se Zlatans fullträff mot Cagliari i spelaren.

