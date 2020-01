Zlatans skämtsamma krav: "Annars spelar jag inte"

Zlatan Ibrahimovic är uttagen i matchtruppen till måndagens möte med Sampdoria. Sedan återkomsten till Milan, 38-åringen presenterades ett par dagar innan årsskiftet, har svensken hunnit med att göra ett par träningspass samt gjort ett mål och en assist i en träningsmatch där han spelade 45 minuter.

Det råder Zlatan-feber i Milano, igen – och det är många supportrar som hoppas på att få se svensken i måndagens match mot Albin Ekdals Sampdoria.

I går, söndag, uppgav Gazetta dello Sport att Ibrahimovic kommer inleda matchen på bänken, då den polske anfallaren Krysztof Piatek väntas starta. Vidare skrev tidningen dock att Zlatan av alla att döma kommer att få göra ett inhopp.

- Han är med i truppen och det betyder att han finns tillgänglig för spel, sa Milans tränare Stefano Pioli under söndagens presskonferens.

Efter söndagens träning lämnade Ibrahimovic Milanello som siste man – och fick då höra från Corriere Della Seras reporter att han bidragit till att sälja 60 000 biljetter till söndagens möte. Zlatans svar?

- 60 000? Jag vill ha åtminstone 70 000 på läktarna, annars spelar jag inte.

Måndagens möte mellan Milan och Sampdoria börjar klockan 15:00 och visas på TV4, C More Fotboll samt streamas på C More. Sändningen startar klockan 14.45.