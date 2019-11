Förre Dif-anfallarens galna målsuccé - åtta mål i säsongsavslutningen

Tidigare Djurgården-anfallaren Michael Olunga, 25, stod under 2016 för tolv mål på 27 allsvenska matcher och lämnade sedan för spel i kinesiska laget Guizhou Hengfeng. Efter utlåning till spanska klubben Girona tillhör nu anfallaren sedan sommaren 2018 Kashiwa Reysol med spel i japanska andraligan. Där har han i år gjort succé.

Olunga var inför söndagens sista omgång mot Kyoto Sanga noterad för 20 mål på 29 matcher i år, men hade bevisligen mer i sig att uträtta den här säsongen i ligaspelet, då han stod för hela åtta mål i lagets seger med 13-1. Olunga blev därmed noterad för 28 mål på 30 matcher den här säsongen i ligan.

Olunga och hans lagkamrater bjöd sålunda också hemmapubliken på en fin sista tillställning den här säsongen, samtidigt som laget slutade som seriesegrare i andradivisionen i Japan.

What a way to end the season.Scoring 8 goals is more than I could ever imagine but it’s by God’s Grace .I want to thank everyone who supported me throughout the campaign. Until next season. Graçias . GOD ABOVE ALL 🙏🇰🇪🇰🇪 pic.twitter.com/EdcV96Q6Wz