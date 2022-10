Fotbolls-Japan i sorg - Masato Kudo död

Tidigare i veckan kom beskedet att Masato Kudo, som spelat för klubbar som Vancouver Whitecaps och Brisbane Roar, genomgått en hjärnoperation. Därefter fick han intensivvård.

Två dagar senare, i går, fredag, avled Masato Kudo.

"Whitecaps FC sörjer Masata Kudos bortgång. Vi lämnar våra kondoleanser till Kudos familj och vänner i den här svåra tiden", skriver MLS-klubben Vancouver Whitecaps på Twitter.

Förutom sina klubblagsmeriter gjorde Kudo fyra landskamper för Japan, på vilka forwarden svarade för två mål på.

Kudo blev 32 år gammal.

Whitecaps FC mourn the passing of Masato Kudo.



We offer our condolences to Kudo's family and friends at this difficult time.