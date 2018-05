Officiellt: Andres Iniesta klar för japansk klubb

Som väntat blir det en flytt till Japan för Barcelona-ikonen Andres Iniesta. Iniesta tog farväl av Barcelona i helgen efter sina långa sejour i klubben då han fick avsluta med ännu en ligatitel - och nu går alltså flyttlasset till Japan.

Mittfältaren presenterades under torsdagen av japanska Vissel Kobe, där han bland annat blir lagkamrat med Lukas Podolski.

Totalt blev det över 430 matcher och otaliga titlar för Iniesta i Barcelona, både individuella och med laget, bland annat nio La Liga-segrar och fyra CL-titlar.

- Det känns jättebra, något annan känsla finns inte. Det är en känsla som du bara vill ha för evigt, sa Iniesta efter att laget säkrat ligatiteln, efter att han själv bytts in till stående ovationer.

Efter 15 spelade omgångar ligger Vissel Kobe på en sjätte plats i den japanska högstaligan J-League.

Andres Iniesta är uttagen i den spanska VM-truppen.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc