Tomas Brolins ikoniska målgest lanseras som FIFA-målgest - och actionfigur: "Hedrande"

Det finns få målfiranden i svensk fotbollshistoria som är mer ikoniska än ”tornadon” som Tomas Brolin snurrade sig in i det svenska folkets hjärtan med under fotbolls-VM 1994. Nu uppmärksammas det. Under tisdagen - då Tomas Brolin fyller 53 år - meddelar EA Sports att man lanserar Brolins målfirande för användning på FIFA 23. Tillsammans med det lanserar man även svenska landslagets matchtröjor från VM 94 - så målfirandet kan göras i stil och på rätt sätt.

- Det här var inget jag hade förväntat mig. Det känns väldigt smickrande, och med tanke på hur grafiken såg ut på 90-talet är jag glad att de väntade tills nu med att återskapa målgesten. När jag ser den får jag riktiga flashbacks till mitt mål i både landslag och klubblag, säger Tomas Brolin.

- Tomas målgest är ikonisk i fotbollshistoria i Sverige. Den förtjänar helt klart att återupplivas i FIFA 23, och vi ser fram emot att den används i många målfiranden framöver i spelet, säger James Salmon, Marketing Director för EA SPORTS FIFA.

Men hyllningarna till målfirandet slutar inte där.

I samband med lanseringen av målgesten på FIFA 23 har EA SPORTS även skapat exklusiva actionfigurer med Tomas Brolin och hans ikoniska snurrfirande motiv. Tillsammans med den prisbelönte designern Mattias Lundin har elva actionfigurer producerats, inspirerande av Tomas Brolins egna Hero-kort ”The Tornado” i FIFA 23.

- Att både få sitt målfirande i FIFA 23 och en actionfigur av högsta klass känns både hedrande och roligt. Jag avslutade min fotbollskarriär 1998 vilket känns som en evighet sedan, men med "The Tornado"-målgesten kan den yngre generationen, som kanske aldrig såg mig spela live, använda mig i sina lag för att skapa ny minnesvärda ögonblick, avslutar Tomas Brolin.