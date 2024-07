Henrik Sedins son debuterade för Vancouver II

Svenske ishockeylegendaren Henrik Sedin spelade i Vancouver Canucks hela utlandskarriären och där har han även fått sin tröja hissad. Brodern Daniel är också en ikon i NHL-klubben och även han har fått sitt nummer pensionerat.

Nu är nästa Sedin på frammarsch i den kanadensiska västkuststaden. Valter Sedin, som är son till Henrik, gjorde sin proffsdebut för Vancouver Whitecaps II natten till måndag. 17-åringen hoppade in på tilläggstid i 3-1-segern mot St. Louis II i MLS Nex Pro.

MLS Next Pro är rankat som den tredje högsta ligan i USA/Kanada och fungerar som en reservlagsserie för MLS, högstaligan i USA och delvis Kanada.

Valter Sedin har dubbelt medborgskap. Utöver Sverige kan han representera Kanada, där han är uppväxt.

Valter Sedin var uttagen till ett landslagsläger med P17-landslaget på Bosön så sent som förra månaden.

Congrats to Valter Sedin for making his professional and #WFC2 debut 👏#VWFC pic.twitter.com/UDv83QyAlz