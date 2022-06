Kanadensiska landslaget i strejk - i konflikt med förbundet

Kanada har för andra gången någonsin kvalat in till ett VM-slutspel. Under det pågående landslagsuppehållet spelar laget träningsmatcher för en del av förberedelserna inför Qatar. Men måndagens träningsmatch, där de skulle möta Panama, ställdes in med kort varsel.

Detta då spelarna i det kanadensiska landslaget har gått ut i strejk. De har publicerat ett öppet brev där förbundet anklagas för att vara respektlöst mot laget i förhandlingarna om prispengarna vid vinterns mästerskap.

TSN menar att spelarna har erbjudits tio procent av pengarna som nationen kommer få från Fifa. Förbundet själva menar att deras förslag var att herr- och damlandslaget skulle få dela på 60 procent av prispengarna.

ANNONS

"För att vara tydliga, herrlandslaget begärde 70-100 procent av VM-prispengarna", skriver förbundet i ett uttalande.

Det ska också ha funnits ett missnöje kring att spelarna bara erbjudits två biljetter var till sina familjer och vänner under VM.

Deras nästa match spelas på torsdag, 9 juni, och förbundet menar att förhoppningen är att ha löst konflikten tills dess.