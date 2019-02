Officiellt: Tidigare HIF-mittfältare klar för ny klubb - flyttar till Kanada

Tidigare Helsingborgs IF-mittfältaren Alexander Achinioti Jönsson, 22, skrev inför förra säsongen på för IFK Värnamo och gjorde 27 matcher i superettan när Smålandsklubben blev degraderad till division 1. Nu har mittfältaren gjort klart med en ny klubb.

Kanadensiska klubben Forge FC presenterade i dag svensken som klubbens senaste tillskott.

- Alexander kommer inte bara till oss i en väldigt bra fotbollsålder, även med erfarenhet från den högsta nivån i svensk fotboll. Han kommer tillföra väldigt bra kvaliteter för att vinna boll och arbetskraft på mittfältet, säger Forges tekniska direktör Bobby Smyrniotis i en kommentar på klubbens hemsida.

Forge tillhör inte MLS och spelar i stället i den nystartade kanadensiska ligan Canadian Premier League, vars första säsong är i år.

We're happy to announce the signing of former IFK Varnamo (🇸🇪) midfielder, Alexander Achinioti Jonsson!



