Carrasco slår tillbaka mot klubben: “Attityden mot mig oförståelig”

Yannick Carrasco lämnade förra året Atletico Madrid för Dalian Yifang. Nu ryktas belgaren vara på väg därifrån, där han och klubben ligger i en mindre konflikt. Carrasco blev avstängd och bötfälld av klubben på grund av hans beteende den senaste tiden, enligt Goal.

Enligt sajten ska belgaren missat en match och träning ”helt utan anledning” vilket ledde till bestraffningen. Nu slår Carrasco tillbaka mot klubben på Twitter.

”Attityden från några av klubbens ledare och lagkamrater mot mig har varit oförståelig med tanke på mitt engagemang och prestationer hittills.” skrev han i ett inlägg.

"Laget behöver mig och jag vill hjälpa laget. Det här problemet behöver lösas."

Det är inte första gången Carrasco har problem med klubben, då han i november förra året tvingades be om ursäkt efter att han brutit näsan på en lagkamrat under en träning.

Nu sägs Arsenal ligga närmast hans underskrift, som även sades vara intresserade av honom i vintras.

The attitude of some club's leaders and teammates towards me is incomprehensible to me given my commitment and performance with the team so far. The team needs me and I want to help the team. This problem need to be solved.