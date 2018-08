Demba Ba utsatt för rasism - CFA öppnar utredning

Tidigare Chelsea- och Newcastle-anfallaren Demba Ba, 33, lämnade i januari turkiska Göztepe för en återkomst i kinesiska Shanghai Shenhua, som han även tillhörde mellan 2015 och 2018 i den kinesiska högstaligan. I helgen spelade han från start i ligamötet med Changchun Yatai, men fick lämna planen med en bitter eftersmak.

Shanghai Shenhua meddelade efteråt, via klubbens Twitter-konto, att anfallaren blev utsatt för rasism av den kinesiske spelaren Zhang Li, vilket ledde till en konfrontation mellan spelarna på planen.

"Demba Ba blev förolämpad av rasistiska ord av Changchun Yatai-spelaren Zhang Li. CFA (kinesiska fotbollsförbundet) borde vida allvarliga disciplinära åtgärder", skriver Shanghai Shenhua på Twitter.

Nu öppnar det kinesiska fotbollsförbundet en utredning kring ärendet och kommer framöver att hålla utfrågningar för att ta reda på vad som hände under matchen.

"Om det är sant, så finns det ett strängt straff för det i enlighet med reglerna. Vi motstätter oss allt rasistiskt beteende", säger fotbollsförbundet i ett uttalande enligt today.ng.

Ba fick därefter även stöd, av bland annat tidigare Tottenham-stjärnan Didier Zokora och hans tidigare klubb Besiktas i Turkiet, på Twitter.

