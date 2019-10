Fifa Council, det styrande rådet, sammanträde nyligen och på dagordning var en punkt var klubblags-VM år 2021 ska spelas. Nu har organisationen fattat beslut i frågan.

På sin hemsida meddelar Fifa att turneringen kommer att äga rum i Kina och spelas mellan juni och juli. Vilka arenor som klubblags-VM kommer att spelas på är inte klubbat.

