Klopps jubel efter säkrade titel: "En underbar kväll för oss"

Liverpool säkrade sin tredje titel för året under söndagen. Sedan tidigare hade Merseysidelaget vunnit såväl Champions League som europeiska supercupen och nu vann man klubblags-VM. I final besegrade Liverpool Flamengo och matchens enda mål gjordes av Roberto Firmino i förlängning.

Efteråt var Liverpool-managern Jürgen Klopp glad och lycklig över den bärgade titeln.

- En underbar kväll för oss, klubben och alla inblandade. Killarna visar i match efter match deras begär efter att ta nästa steg, vinna nästa match och utmaning. Jag är så stolt över dem, säger han enligt The Independent-journalisten Melissa Reddy.

Nu väntar hemresa för Liverpool. På torsdag möter laget Leicester i ett toppmöte i Premier League.

