Hamad om landslagsbytet till Irak: "Tror inte man förstår hur bra vi har det i Sverige"

Det har hänt mycket i Jiloans Hamads liv den här hösten. I somras bröt mittfältaren kontraktet med sydkoreanska Incheon United FC och en knapp månad därpå presenterades 29-åringen av den kroatiska klubben HNK Gorica. För fem veckor sedan gjorde även Hamad debut för det irakiska landslaget – och stängde därmed dörren för fortsatt spel med det svenska landslaget.

Hur den första tiden i Kroatien har varit för 29-åringen? Bra.

- När jag kom hit och besökte klubben och träffade folket, sportchef, tränare och allt så fick jag ett bra intryck. Det är en relativt nysatsande klubb, det är andra året i högstaligan, men de har väldigt stora ambitioner och vi har väldigt många bra spelare. Jag har kommit in i det väldigt bra efter mina två månader här. Jag har fått en bra start, säger Jiloan Hamad till Fotbollskanalen och fortsätter.

- Sportchefen är lite speciell, vi har ganska mycket icke-kroater i laget, vilket inte är så jättevanligt.

På vilket sätt är sportchefen speciell?

- De berättade att han fick lite kritik i början för att han tog hit ganska många spelare som var utifrån och som kanske inte var jättestora namn, men som sen utvecklades och gjorde en bra säsong. Hela laget gjorde en bra säsong, första året kom de femma. Han går sin egen väg, han lyssnar inte på massa röster i bakgrunden, han kör på sitt egna race efter vad han tror kommer bli bäst. Jag har en jättefin relation med honom och det är en jäkligt fin människa.

HNK Gorica har så här långt i år tagit 22 poäng på de 15 inledande matcherna, vilket placerar laget på en sjätteplats i tabellen – en poäng bakom tabelltrean Osijek i en haltande tabell. Toppar tabellen gör Dinamo Zagreb – följt av Hajduk Split.

Precis som Hamad nämner så är HNK Gorica en klubb som satsar.

- Grejen är den att du har ju Dinamo Zagreb och Hajduk Split som är ganska långt före ekonomiskt och sådär. Det är två stora klubbar. Dinamo är ett Champions League-lag, så just nu är vi inte där för att konkurrera om förstaplatsen, men topp fyra är ändå ett realistiskt mål och det är det vi satsar på. Men det finns många bra lag, sen är det bara tio lag i ligan också vilket gör den tuff. Det här året är det topp fyra alternativt en Europa-plats som vi satsar på.

Hur känner du själv att du har kommit in i klubben?

- Jag har ganska lätt för att acklimatisera mig. Jag har kommit in ganska bra i allting. Vi har tre raka matcher nu med tre raka segrar mot topplagen där jag startat. Så just nu vill jag säga att allt är bra, både socialt och med fotbollen. Det känns skitbra just nu.

Hur tycker du att kvaliteten är på ligan?

- Det är bra kvalitet. Som jag sa är det tio lag och det är fem Europa-platser. Jag avbröt mitt kontrakt i Sydkorea, jag var tvungen att tänka hastigt och då kändes det här som en perfekt plattform för mig att komma tillbaka till Europa. Jag känner mig i jättebra form och jag utvecklas hela tiden. Tiden i Korea var jättelärorik, den sydkoreanska ligan är också en väldigt tuff liga. Jag har lärt mig väldigt mycket och jag skulle vilja säga att varje match här är jävligt tuff. Det är lite så att alla kan slå alla, men kvaliteten är hög.

Bättre kvalitet än allsvenskan?

- Jag älskar allsvenskan och har hamnat i jävligt mycket diskussioner med vänner som har spelat utomlands. Jag anser att allsvenskan är underskattad. Om du hade frågat scouter runt om i Europa hade de tagit Kroatien, för om en spelare gör bra ifrån sig är det större sannolikhet att han blir köpt av en större klubb jämfört med en spelare i allsvenskan. Men jag gillar allsvenskan, jag tycker det är en väldigt bra liga, det går snabbare och snabbare för varje år. Topplagen här är väldigt bra, men det är jämnt i alla fall.

Tidigare i år, den 10 oktober, fick Hamad äntligen göra debut för det irakiska landslaget efter en längre tids pappersstrul. Med 20 minuter kvar i mötet med Hong Kong ersatte 29-åringen Amjad Attwan på mitten. Debuten var – till slut – gjord för Irak.

- Det var en fantastik upplevelse. Det var bra förutsättningar, en otrolig arena och det var jättemycket folk där och man såg passionen i folks ögon. Det är mycket som har hänt i landet de senaste femton åren, så varje gång landslaget spelar så känns det som att de släpper allt och bara fokuserar på landslaget och får ut den kärleken. Det var mäktigt.

I och med debuten för det irakiska landslaget stängde även Hamad dörren för fortsatt spel i det svenska.

- Nu är det över, det är Irak som gäller eller inget. Men det var ett beslut som jag funderade på länge, men jag kände samtidigt att när jag flyttade till Sydkorea så var dörren till landslaget stängd. Men nu kom Irak och jag tänkte att det var en fin upplevelse. Det är många bra matcher och jag kan utvecklas här också. Jag är jättefine med beslutet, men så här också: Jag började spela i P16-landslaget och var med hela vägen upp. Det är en jättestor grej för mig och jag har med stolthet representerat U21-landslaget och även A-landslaget. Alla som har varit på samlingar med mig och de på förbundet, de vet hur mycket jag älskade varje minut av det. Det är det finaste man kan göra som en svensk spelare.

Du känner inget agg att du inte fick fler chanser i landslaget?

- Nej, absolut inte. Snarare tvärtom. Alla har varit så jävla underbara. Jag kan inte känna agg, de gör ett fantastiskt jobb och det är bra människor. Nu valde jag det här men det betyder inte att jag fortfarande inte har kärlek till det svenska landslaget.

- Jag tror inte man förstår, man bor i Sverige, man bor i en bubbla, allting är så bra organiserat. Hela det svenska systemet, organisationsmässigt är allting på plats, så som du blir omhändertagen och allt. Jag tror man glömmer bort det ibland hur lyckligt lottade vi är i Sverige som har de här möjligheterna. Det är något man kan tänka på.

Har du märkt skillnader på hur det är i Sverige och nu när du är med i det irakiska landslaget?

- Organisationsmässigt är det bra, men det är såklart andra förutsättningar. De gör de bästa av vad de kan. Det är ett land som har legat i krig, det är ett land som inte har återhämtat sig 100 procent och det är det jobbet man har framför sig nu – att bygga upp det igen. Och det är väldigt svårt, kommer du från de länderna som mina föräldrar gör, jag har rötter där, det är en helt annan bild du får när du åker dit. Allt från hur städerna ser ut efter kriget och vad det nu är, men man gör det bästa av situationen. Du måste tänka på andra saker än om du skulle åka till Stockholm och bo på Scandic Hotel där allting är bra. Man lär sig väldigt mycket som människa, man uppskattar saker på ett annat sätt. Det är därför det är bra att bli påmind ibland över hur bra saker verkligen är i Sverige.

Hur skulle du vilja säga att det irakiska landslaget står sig mot det svenska?

- De har jättebra spelare, alla spelar antingen i inhemska ligan eller i Asien. Nivån är bra på spelarna, de är jävligt snabba, starka och har bra teknik. Det enda som skiljer egentligen – och det vet man som svensk när man ska möta till exempel det irakiska landslaget – det är att man vinner det taktiska. För fotbollen i Asien är en annan typ av fotboll. Det är inte helt lätt för en svensk spelare att spela i Sydkorea, Irak eller i den saudiska ligan. Det är en helt annan typ av fotboll.

- Titta på Iran, de har tagit otroliga kliv. Om Iran skulle möta Sverige i dag så hade de gjort en bra match utan tvekan. Men det är för att de har implementerat det här europeiska tänket, det har ju haft han portugisen Carlos Queiroz som var där väldigt länge och de spelar mer europeiskt. Sverige hade varit favoriter absolut, men det hade skiljt mycket på det taktiska.

På tal om Iran, ni ställs mot dem nästa vecka i VM-kvalet.

- Vi leder gruppen nu inför de här två matcherna mot Iran och Bahrain. Det kommer bli spännande, det är hemmaplan, det är bara att köra.

Hur går snacket inför matchen?

- De är förväntansfulla, de drömmer om ett VM. Sen får man också fokusera och köra på varje match, det är det viktigaste. Men det är också mycket demonstrationer i Bagdad, folk står upp, då de känner sig dåligt behandlade av regeringen.

På grund av oroligheterna som är i Irak kommer landet att spela sina två nästkommande matcher i VM-kvalet i Jordanien, något som Fifa meddelade under onsdagen.

Trots det osäkra läget som råder i landet är Irak alltjämt etta i sin VM-kvalgrupp – och Hamad har börjat våga drömma om ett VM-slutspel.

- Jag tror att vi har bra chanser, vi har en väldigt bra trupp, men det har varit mycket byten i truppen. Det är som att de inte har bestämt sig. Men vi har en bra stomme, ett bra lag, bra resultat. Det känns som vi har något bra på gång.