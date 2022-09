Ahmedhodzic fördömer mötet med Ryssland: "Riktigt besviken"

Under fredagen bekräftade Bosnien och Hercegovinas fotbollsförbund att förbundet accepterat ett erbjudande om att spela en träningsmatch mot Ryssland den 19 november i S:t Petersburg.

Matchen har mötts av stark kritik från flera håll och nu har Anel Ahmedhodzic, tidigare i Malmö, idag i Sheffield United anslutit sig till den skara bosniska fotbollsspelare som fördömt matchen mot Ryssland.

- Jag blev chockad när jag såg det. Jag är emot den matchen. Jag har en vän från Ukraina och när jag såg detta blev jag riktigt besviken, säger han enligt Twitter-kontot "BH Live".

Tidigare har bland annat Miralem Pjanic och Edin Dzeko fördömt matchen:

- Jag har fått höra om förbundets beslut, och de känner till min inställning, då de ringde och frågade vad jag tyckte om det, säger Miralem Pjanic enligt Sportske.ba och fortsatte:

- Jag sa vad jag tyckte, och nu är jag förvånad över beslutet. Det är inget bra beslut, jag är mållös, fortsätter han.

Edin Dzeko, som är kapten för Bosnien-Hercegovinas landslag, var den första att motsätta sig ett möte med Ryssland.

- Jag är emot en sådan match. Jag har alltid stått för fred och jag är med det ukrainska folket i ett så viktigt ögonblick för dem, säger han enligt klix.ba.

Bosnia-Herzegovina super-talent, Anel Ahmedhodžić has joined Edin Džeko & Miralem Pjanić. He will not play against Russia.



🎙 “I was shocked when I saw that. I am against that game. I have a friend from Ukraine and when I saw this I was really disappointed.” @Anelswe pic.twitter.com/2D34sfFIoa