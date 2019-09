Alitis Kosovo ställs mot Tjeckien och England efter varandra: ”Finns goda möjligheter till seger”

Fidan Aliti kom till Kalmar FF inför säsongen och har varit given i smålandslagagets backlinje under säsongen. Samtidigt har han också varit given i Kosovos landslag, som har inlett med en vinst och två kryss i EM-kvalet.

Det gör att de ligger en poäng bakom toppduon England och Tjeckien, när matcher mot just de lagen väntar under den pågående landslagssamlingen.

- Det är två väldigt viktiga matcher som väntar. För våran del är den första matchen viktigare eftersom Tjeckien är vår största konkurrent om andraplatsen i gruppen. Vi vet att det kommer bli tufft och vi har några skadade inför den här matchen. Samtidigt är vi medvetna om att det finns goda möjligheter att vinna matchen om vi kommer upp på vår nivå, säger försvararen till Kalmars hemsida.

Kosovo gör som land sitt första EM-kval någonsin, efter att de blev antagna till Uefa 2016. De ställde upp i VM-kvalet till turneringen 2018, men vann inga matcher vilket gjorde att den sena segern mot Bulgarien i juni var landets första i tävlingssammanhang.

- Det var vår första seger någonsin i EM-kvalsammanhang vilket så klart var oerhört känslomässigt. Vi avgjorde dessutom i den sista spelminuten. Det var viktigt för vårt land, för vårt lag och för alla i Kosovo. Vi försöker hela tiden göra folket nöjda och stolta över det vi presterar och nu hoppas vi kunna göra det igen under lördagen mot Tjeckien. Alla ser verkligen fram emot matchen

Matchen mellan Tjeckien och Kosovo streamas på cmore.se, med start 15.00 i dag. Matchen mellan England och Kosovo visas på TV12, C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 20.30 på tisdag.