ANALYS: Så kan England se ut i EM 2020

Gareth Southgate har haft förtvivlat svårt att sätta en ordinarie laguttagning och formation sedan han tog över efter Sam Allardyce för tre år sedan. Det kan möjligtvis vara till gagn för England att ses som svårläst, att under matchens gång okomplicerat kunna växla mellan flera olika taktiska upplägg. Det kan likväl ses som något av en svaghet, att Southgate inte litar på sitt landslags egna förmåga och kapacitet fullt ut.

Med en 3-5-2-formation tog han laget hela vägen till en fjärdeplats i VM i Ryssland. På så sätt kunde England exploatera kanterna hos motståndarna, samtidigt som man i defensiven inte hade några större problem med motståndarnas inspel i boxen.

Under det senaste året har det blivit allt vanligare att Southgate valt att formera en konventionell 4-3-3-formation, som möjliggjorts av flera unga, offensiva förmågors framfart. Till denna skara räknar jag Raheem Sterling, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi och Marcus Rashford.

Vi utgår, med nio månader kvar till EM, att Southgate tänkt fortsätta i dessa tankebanor. Utöver tre målvakter kommer hans mästerskapstrupp med största sannolikhet bestå av två spelare per position.

Ja, spelarna som kallades till denna landslagssamling kommer att utgöra grunden till EM-truppen. Men jag vill få det till att flera spelare hänger löst. Samtidigt huserar en handfull namn i Premier League som har alla chanser i världen att spela till sig en plats under den kommande säsongen. Andra har dragits med skador och tvingats lämna återbud till denna samling.

MÅLVAKTER (3)

Samtliga målvakter i Englands trupp är ordinarie i Premier League. Det är en tacksam position att utgå ifrån för Southgate. Men om han nu vill fortsätta med Jordan Pickford (25) som förstaval, finns det då någon anledning att utöver Nick Pope (27) även ta med en åldrande Tom Heaton (33), som aldrig gjort eller sannolikt kommer att göra en tävlingsmatch för England?

Det kan vara så att förbundskaptenen inte vill göra sig av med en lojal spelare, som kanske bidrar med bra stämning och agerar någon sorts ledare för de yngre. Om inte skulle jag gärna se att en yngre förmåga får chansen att hänga med och lära sig.

Aaron Ramsdale (21) har spelat till sig en ordinarie plats i Bournemouth under säsongsinledningen. Angus Gunn (23) spelade till sig en ordinarie plats i Southampton redan under debutsäsongen under fjolåret. Dean Henderson (22) ses som nästa stormålvakt i Manchester United, och har spelat samtliga minuter och imponerat i Premier League i Sheffield United. Freddie Woodman (22) är ordinarie i Swansea och spelade från start i Englands U21-landslag i sommarens EM. Även Jack Butland (25), som fått en mardrömsstart på säsongen i Stoke, finns tillgänglig.

Möjlig målvaktsuppsättning i EM (3): Jordan Pickford, Nick Pope, Dean Henderson/Aaron Ramsdale.

FÖRSVARARE (8)

Till denna samling valde Southgate att med nio försvarare: Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Harry Maguire, Joe Gomez, Michael Keane, Tyrone Mings, Ben Chilwell, Danny Rose och Aaron Wan-Bissaka, som tvingades lämna återbud. Här finns en naturlig blandning mellan landslagsmeriterat och ungt.

Om vi utgår från att ett par spelare kom med för att testas mot svagare motstånd så lär inte Mings och Wan-Bissaka - som det ser ut idag - få hänga med till EM. Den sistnämndes vara eller icke vara baseras mer på konkurrenternas höjd än något annat. Jag sätter även ett stort frågetecken kring Rose och Trippier, som möjligtvis kan petas till förmån för Kyle Walker.

Den är en smått sorglig - och lyxig - situation som England hamnat i på högerbacksplatsen. Alexander-Arnold är blott 20 år och kan vara ordinarie ett årtionde framöver. Talangfulla spelare som Reece James (19), Max Aarons (19) och Wan-Bissaka (21) måste undra vad de gjort för att förtjäna denna situation.

John Stones kommer att vara med om han är skadefri. Det bör även Luke Shaw vara om han fortsätter att prestera på samma höga nivå som under fjolåret. På andra kanten blir det intressant att se hur Southgate tänker i fallet Trippier/Walker. Tycker inte heller att det är någon större nivåskillnad mellan Keane och Lewis Dunk i Brighton.

Möjlig försvarsuppsättning i EM (8): Alexander-Arnold, Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones, Joe Gomez, Michael Keane, Ben Chilwell, Luke Shaw.

MITTFÄLTARE (6)

Det här kommer säkerligen bli en uttagning som delvis baseras på tidigare prestationer i landslaget, delvis på dagsform och hur spelarna presterat under säsongen i respektive klubblag. Till denna uttagning kom hela åtta spelare med: Harry Winks, Jesse Lingard, Jordan Henderson, Declan Rice, Alex Oxlade-Chamberlain, James Maddison, Mason Mount och Ross Barkley.

I min värld har blott tre mittfältare en ordinarie plats i truppen - Henderson, Maddison och Rice. Resterande uttagningar kommer i större utsträckning baseras på dagsform.

Det känns som att Lingard kan spela bort sig från en plats. Mount är fortfarande oerfaren och kommer endast få hänga med om han fortsätter att imponera i Chelsea. Kan även bli så att Maddisons närvaro gör att Mount anses överflödig. Samma går att säga om Winks och AOC, som måste hålla sig skadefri och få kontinuerlig speltid. Finns ett stort frågetecken runt Barkley som kommer att behöva höja sig i klubblaget - och nå de höjder han spelade på under försäsongen - för att göra anspråk om en plats.

Om Dele Alli och Ruben Loftus-Cheek kommer tillbaka från sina skador ska båda två åka med till EM. Även Eric Dier bör kunna utmana. Kan Todd Cantwell och Joe Willock få sina stora genombrott i Premier League i år? Då kan möjligtvis en plats öppna upp sig.

Möjlig mittfältsuppsättning i EM (6-7): Jordan Henderson, Declan Rice, Ruben Loftus-Cheek, Dele Alli, James Maddison, Harry Winks (+Alex Oxlade-Chamberlain).

ANFALLARE (6)

Det är fortfarande osäkert om Southgate väljer att endast ta med fem klassiska anfallstyper och således tar med ytterligare en offensiv mittfältspjäs istället.

Till denna samling kallades Harry Kane, Callum Wilson, Raheem Sterling, Jadon Sancho och Marcus Rashford. Om vi utgår från Southgates tidigare uttagningar finns det inga större frågetecken kring spelarna. Det hade väl varit om vi går in i vårsäsongen och Wilson har en svag säsong bakom sig i Bournemouth, men annars bör han vara med.

Detta kan såklart komma att ändras. Kan Callum Hudson-Odoi komma tillbaka från sin skada och få åtminstone ett halvårs kontinuerligt spelande i sig innan EM? Då konkurrerar han om en plats. Därutöver finns även Harvey Barnes, Reiss Nelson och Chelseas målspruta Tammy Abraham till Southgates förfogande. Och visst känns det inte som att Dominic Calvert-Lewin, till vardags i Everton, kommer att explodera i år heller?

Möjlig anfallsuppsättning i EM (5-6): Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Callum Wilson/Tammy Abraham (+Callum Hudson-Odoi).