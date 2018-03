Bale sköt hattrick mot Kina - satte nytt målrekord

Real Madrid-yttern Gareth Bale led under höstsäsongen av stora skadeproblem och hade därmed svårt att få regelbunden speltid. Han har under en längre tid ryktats vara på väg bort från klubben, samtidigt han under senaste tiden fått regelbunden speltid i La Liga.

I dag gjorde han comeback för Wales i en träningslandskamp mot Kina och spelade en avgörande roll i matchen. Han slog i första halvlek till med två mål och utökade, i andra halvlek, lagets ledning till 4-0, vilket i slutet av andra halvlek fastställdes till 6-0.

Bale, som inför matchen stod på 26 mål, passerade därmed Ian Rush, och hans 28 mål, i listan över mesta målgörare för Wales och gick upp på 29 fullträffar i landslagsdressen.

Wales nye förbundskapten Ryan Giggs fick därmed en bekväm start som ny förbundskapten för Wales landslag.

29 - Gareth Bale is now the top scorer for the Welsh national team with 29 goals, breaking the record of 28 goals previously held by Ian Rush. Dragon. pic.twitter.com/51Jjlt6GQG