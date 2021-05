Bekräftat: All argentinsk fotboll stängs ner - veckor innan Copa America

Covid-19 har slagit hårt mot Argentina under de senaste veckorna. Bland annat såg vi River Plate stå för en smått heroisk insats där de, med endast elva tillgängliga spelare (och mittfältaren Enzo Perez i mål) vinna över Sante Fé i Copa Libertadores(2-1).

Nu blir läget allt allvarligare och under fredagen kom beskedet att all argentinsk fotboll ställs in - inledningsvis till 30 maj. Detta bara veckor innan Argentina står som ett av flera värdländer för Copa America. den 13 juni är tanken att Argentina ska premiärspela mot Chile.

Sedan tidigare har Colombia fråntagits sitt värdskap. Anledningen? Oroligheter i landet där stora grupper protesterar mot regeringens förslag att öka skatten på basvaror som mjölk, ägg och bensin.