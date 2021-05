Bekräftat: Henry återvänder till Belgiens landslag

Thierry Henry var assisterande tränare i det belgiska landslaget från 2016 till 2018, men lämnade sedan sitt uppdrag och de senaste åren har den tidigare Arsenal-forwarden basat över såväl Monaco som Montreal Impact.

Sedan slutet av februari har dock Henry stått utan tränaruppdrag – fram tills nu. Under söndagen meddelar nämligen Belgiens landslag att Henry återvänder till detsamma.

Under EM i sommar kommer Henry därmed på nytt att vara en del av Belgiens ledarstab och där förbundskapten Roberto Martinez precis som Henrys senaste sejour i Belgien har yttersta ansvar.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! 🤝🇧🇪 pic.twitter.com/ocOWct2JMi