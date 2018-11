Bekräftat: Rooney gör comeback i engelska landslaget

Wayne Rooney har inte spelat för det engelska landslaget sedan i november 2016, men nu gör han comeback.

Tidigare under söndagen kom uppgifter från Sky Sports om att anfallaren, som numera spelar i MLS-laget DC United, skulle finnas med i truppen till Englands möte mot England. Senare under eftermiddagen bekräftade också det engelska landslaget uppgifterna på Twitter.

”Vi är stolt över att meddela att vår kommande match mot USA kommer att stötta ”Wayne Rooney Foundation” med Wayne Rooney med i truppen till matchen”.

Mötet mellan England och USA spelas den 15:e november och då kommer alltså Rooney finnas med i truppen. Enligt uppgifter till Sky kommer också den 32-årige anfallaren att vara lagkapten.

Anledningen till att Rooney nu gör comeback i landslaget sägs vara att välgörenhetsorganisationen ”Wayne Rooney Foundation” står bakom matchen. Därför sägs förbundskaptenen Gareth Southgate ta ut Rooney som en fin gest.

Rooney har gjort 119 landskamper för England, näst flest genom tiderna.

We're proud to announce that our upcoming game against the USA will support @FoundationWR, with @WayneRooney set to join the #ThreeLions squad for the match: https://t.co/Yz85XR2fRR