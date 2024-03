Bekräftat: Sebastian Larsson får roll i landslagsstaben

Den svenska förbundskaptensjakten är över och det blev till sist dansken Jon Dahl Tomasson som tog över efter Janne Andersson.

Sedan tidigare står det klart att han tar mes sig nederländaren Remy Reijnierse som förste assisterande tränare och nu fylls ledarstaben på.

Under lördagen meddelar Svenska Fotbollförbundet att den tidigare landslagsprofilen Sebastian Larsson kliver in i rollen som andre assisterande tränare under Jon Dahl Tomasson.

- Jag ser fram emot att välkomna Sebastian till vårt tränarteam. Han kommer med stor erfarenhet från sin spelarkarriär med ett stort antal landskamper och många år med spel utomlands, säger Jon Dahl Tomasson på förbundets hemsida och fortsätter:

- Vi jobbar som en väldigt dynamisk grupp och har en god mix av internationell inspiration, idéer och expertis. Jag är säker på att Sebastian kommer att passa in direkt och bli en bra tillgång till tränarteamet.

Sebastian Larsson kommer nu alltså tillbaka till landslagsmiljön där han var aktiv som spelare mellan 2008 och EM 2021 där han var lagkapten för det svenska landslaget.

- Det känns fantastiskt kul att få möjligheten att återigen vara en del av det svenska landslaget som betytt så mycket för mig under min aktiva karriär som spelare. Jag känner mig otroligt stolt och glad och taggad på att dra i gång, säger Larsson själv.

Avtalet sträcker sig initialt över vårens landslagssamlingar där Sverige ställs mot Portugal och Albanien senare i mars och sedan mot Danmark och Serbien i juni.

Samtidigt som nyheten kring Sebastian Larssons roll presenterades meddelar SvFF även att Ben Rosen tar plats som fystränare. Rosen har tidigare arbetat med Jon Dahl Tomasson i det danska landslaget, Malmö FF och Blackburn.