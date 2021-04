Bekräftat: Uefas publikbesked till flera arrangörer

Turerna kring sommarens EM är många. Framförallt kring frågan gällande om publik ska tillåtas, och i så fall hur mycket. Nu har Uefa bekräftat förutsättningarna för flera städer:



- Sankt Petersburg och Baku kommer få ta in 50 procent av kapaciteten.

- Budapest siktar på att kunna ta in 100 procent av arenakapaciteten, men med strikta regler kring hur åskådarna tar sig in.



- I London kommer de ta in minst 25 procent av kapaciteten till deras tre respektive gruppmatcher, samt 16-delsfinalen.- Amsterdam, Bukarest, Köpenhamn och Sankt Petersburg avvaktar att ta beslut till slutet av april för att kunna erbjuda så många platser som möjligt.Bilbao, Dublin, München och Rom har till den 19 april på sig att ge besked om hur de tänker göra.Tidigare i veckan har såväl det irländska som det spanska fotbollsförbundet meddelat att de inte kan möta de publikkrav som Uefa har satt upp inför turneringen. Sverige, som ska spela mot Slovakien och Polen i Dublin och mot Spanien i Bilbao riskerar därmed att få alla sina gruppspelsmatcher flyttade till andra städer.