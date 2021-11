Blackstenius och Eriksson nominerade till ärofyllt pris på Fifas "The Best"-gala

Fifa har presenterat nomineringarna till priset "The Best FIFA Women’s Player". Vinnaren kommer att presenteras under en online-ceremoni den 17 januari 2022.

Bland de 13 nomineringarna hittar vi svenskorna Stina Blackstenius och Magdalena Eriksson.

Här är alla nominerade spelare:

The Best FIFA Women’s Player:

Stina Blackstenius (Sverige / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (Spanien / FC Barcelona)

Lucy Bronze (England / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Sverige / Chelsea FC Women)

Caroline Graham Hansen (Norge / FC Barcelona)

Pernille Harder (Danmark / Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (Spanien / FC Barcelona)



Ji Soyun (Sydkorea / Chelsea FC Women)Sam Kerr (Australien / Chelsea FC Women)Vivianne Miedema (Nederländerna / Arsenal WFC)Alexia Putellas (Spanien / FC Barcelona)Christine Sinclair (Kanada / Portland Thorns FC)Ellen White (England / Manchester City WFC)

Bland de nominerade tränarna för priset "The Best FIFA Women’s Coach" hittar vi Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson. Även det priset delas ut den 17 januari.

Här är alla nominerade tränare:

The Best FIFA Women’s Coach:

Lluís Cortés (Spanien/ FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Sverige/ Sveriges landslag)

Emma Hayes (England / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (England / Kanadas landslag)

Sarina Wiegman (Nederländerna / Nederländernas landslag / Englands landslag)

Även Hedvig Lindahl är nominerad till årets målvakt av Fifa.