Blev av med kaptensbindeln - nu slutar Gyan i Ghanas landslag

Asamoah Gyan har varit en stjärna i Ghanas landslag en längre tid. Mest känd är han kanske dock för att ha missat en straff i VM-kvartsfinalen mot Uruguay som Ghana till slut förlorade.

I sommar var tanken att han skulle spela afrikanska mästerskapen för sitt land. Men nu står det klart att han lägger landslagskarriären på hyllan.

Detta efter att han blivit av med kaptensbindeln inför mästerskapet.

På Twitter meddelar Gyan sitt beslut i ett pressmeddelande där han bland annat skriver:

"Jag kan inte låtsas att jag är glad", skriver Gyan bland annat och fortsätter:

"Jag har representerat vårt lands stolta färger i tio stora mästerskap och de senaste åren när jag har varit kapten är de ögonblick jag varit mest stolt över".

Totalt är Gyan noterad för 93 matcher i Ghanas landslag och på dessa har han svarat för 42 mål och 13 assist.

Till vardags tillhör den numera 33-årige anfallaren turkiska Kayserispor.

Thank you Ghana, am forever grateful 🙏 @AnimSammy @BaffourGyan4 @cobbyafriyie pic.twitter.com/xDaUKxeIOn